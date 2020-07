"Bimba a Pontida, Salvini sciacallo", leader Lega nel mirino

(Afp)

"Per fortuna non si dovevano mettere in mezzo i bambini...". L'immagine di una bimba di Bibbiano sul palco di Pontida, accanto a Matteo Salvini, diventa argomento di discussione sui social e si trasforma in un assist per critiche anche feroci al leader della Lega. "Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta, che è questa splendida bimba coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma", dice Salvini chiudendo il suo intervento. "Mai più bambini rubati alle famiglie. Mai più bimbi rubati alle mamma e i papà. Mai più bimbi come merce", ripete.

"Salvini oggi ha dato il meglio di sé, strumentalizzando il caso di Bibbiano. Ma...non a parole, bensì prendendo in braccio una bambina di quella località. Lo sciacallo leghista è sempre in prima linea", scrive un utente su Twitter. "Credevate di aver toccato il fondo? Illusi. Salvini espone sul palco di Pontida 2019 i corpi di una madre e una bambina, presunte vittime dei fatti di Bibbiano, per fini di bieca propaganda. Abbiamo raggiunto un degrado del costume e della politica mai visto da 75 anni a oggi", fa eco un altro. Altri ricordano dichiarazioni dell'ex ministro dell'Interno, quando "sermoneggiava": "Mi vergogno a nome di chi coinvolge i bambini nella polemica politica, lasciate perdere i figli e i bambini". "Meno male che non si dovevano strumentalizzare i bambini! Vero? E allora cosa ci faceva una bimba di Bibbiano sul palco?", domandano in tanti.

Tra le prese di posizione, spicca quella di Carlo Calenda. "Che gente siete voi della Lega per usare bambini su un palco? Ma i cosìddetti moderati della Lega", dice l'europarlamentare rivolgendosi a Massimo Garavaglia, Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti, "non hanno nulla da dire su questo sconcio e sugli insulti a Gad Lerner. Tutti a testa china davanti a questo schifo? Siete senza onore".