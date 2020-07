Calenda: "Dopo legge elettorale renziani staccheranno la spina

(Fotogramma)

"Per trovare spazio elettorale faranno il controcanto su tutto e poi staccheranno la spina dopo il varo del sistema proporzionale. Credo sia tutto evidente. Così come era evidente cosa avrebbero fatto dopo l’ingresso al Governo". Così, in un tweet, l'europarlamentare Carlo Calenda replica a un utente sull'ipotesi che i nuovi gruppi parlamentari 'renziani' possano staccare la spina all'esecutivo.