Marattin: "Blocco Pd-M5S non basta, serve nuovo Patto per Italia"

(Fotogramma)

Serve un nuovo Patto, una nuova proposta. E' lo spunto che Luigi Marattin, deputato del Pd, offre con un lungo post su Facebook. Il paese, dice, ha bisogno di "un progetto culturale che parli alla società italiana (a tutta, non solo agli elettorati tradizionali di riferimento) e proponga un nuovo Patto, dopo quelli - in gran parte scellerati - che hanno retto la Prima Repubblica. Se volete ne parliamo! Basta sapere che il livello della sfida è questo, non un centimetro più basso".

"Vi è un blocco sovranista (Salvini-Meloni) estremamente caratterizzato e pienamente in linea con le - peggiori, dal mio punto di vista - esperienze populiste internazionali: ritorno alla sovranità esclusiva nazionale, chiusura (culturale ed economica), disprezzo per i vincoli (costituzionali, giuridici, economici), ampio utilizzo di deficit e espansione monetaria, prevalenza del ruolo dello Stato in economia", osserva.

Dall'altra parte, un "blocco - in via di formazione - comprende buona parte del M5S (quella uscita vincitrice dal derby agostano “Pd o Lega?”, maggiormente legata a Fico e piuttosto diversa dal M5S visto negli scorsi 14 mesi), buona parte del Partito Democratico (che ha completato la sua transizione pochi giorni fa, intonando simbolicamente “Bandiera Rossa” al comizio del segretario e cancellando negli ultimi mesi ogni traccia di approccio culturale diverso), e Leu (di cui non a caso si pronostica a breve un ingresso nel Pd)".

"Io -afferma- non credo che queste due offerte politiche (quasi del tutto esaustive dell’attuale panorama) facciano giustizia non solo della domanda politica presente in Italia, ma anche delle concrete possibilità di guidare il nostro paese verso quel cambiamento - individuale e collettivo - che molti di noi, al contrario di altri, considerano necessario e utile per portare l’Italia a cogliere tutte le opportunità del suo futuro".