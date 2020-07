Renzi: "Nel profondo Nord conta essere umani"

(Fotogramma)

"Italia 2019, profondo nord. Una signora (signora si fa per dire...) lombarda, che si definisce 'razzista e leghista sfegatata', nega l’affitto ad una ragazza meridionale. Nelle stesse ore, nello stesso Nord, un bambino di cinque anni cade dal terrazzo di casa. Un ragazzo che fa il benzinaio se ne accorge e si tuffa per attutirne la caduta, salvandogli la vita". Inizia così il lungo post pubblicato stamani su Facebook da Matteo Renzi, con il quale l'ex premier commenta la vicenda della ragazza alla quale è stato negato l'affitto perché pugliese e quella di Angel, il benzinaio eroe che ha preso al volo un bambino di 5 anni che stava precipitando a Lodi, salvandogli la vita.

"Scena da film o da fumetto, ma è la realtà - osserva il senatore dem -. Quel ragazzo è un extracomunitario da molto tempo in Italia e si chiama Angel: Angel di nome e di fatto. Basterebbe mettere questi due episodi di cronaca a fianco tutti i giorni per capire quanto sia stata devastante e diseducativa la campagna d’odio di questi mesi sui social e per capire quanto sia importante ricordare a noi stessi che non conta la razza, la provenienza, il passaporto. Conta solo il fatto di essere umani. Buona domenica".