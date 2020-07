Bonetti 'archivia' ddl Pillon

(FOTOGRAMMA)

"Come ampiamente prevedibile, il Pd vuole imporre l'agenda al Movimento 5 Stelle tentando di bloccare la riforma dell'affido condiviso, senza neppure leggere il lavoro fatto in questi mesi sul testo unificato. Evidentemente secondo il ministro Bonetti i figli delle famiglie separate sono bambini di serie B, condannati a perdere uno dei genitori, specialmente il padre. Pur di vendicarsi della Lega, dalle parti del Pd son disposti a calpestare i diritti dei più piccoli". Così il senatore leghista Simone Pillon, interpellato dall'AdnKronos, replica alla ministra delle Pari opportunità e per la famiglia Elena Bonetti che, attraverso un tweet, ha annunciato l'intenzione di archiviare il provvedimento sull'affido condiviso ("il ddl Pillon? Resterà nel cassetto").

"Mi auguro che i parlamentari 5 Stelle, specialmente quelli che hanno condiviso il senso della riforma e hanno lavorato sodo con noi per migliorarne il testo, non accettino ordini da chi li ha insultati fino a ieri" continua Pillon. "In ogni caso - conclude - noi non molleremo mai, finché non sarà riconosciuto il diritto di tutti i bambini a stare con mamma e papà".