Meloni: "Renzi gran furbone, rimane al governo lasciando i dem"

(Fotogramma)

"Credo che Renzi rimarrà al governo lasciando il Pd, fa win-win. Renzi è un gran furbone, il punto è che questi giochi possono durare quanto vogliono, poi si vota. A un certo punto arriva la democrazia". Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, ospite stasera a 'Quarte Repubblica' su Rete4.

"Io considero una buona notizia quella di un eventuale accordo tra Pd e 5 Stelle. Io penso che il M5S non sia molto diverso dal Pd e dalla sinistra", quindi questo "semplifica il quadro, si torna al bipolarismo: o stai di qua o stai di là. Io dico che noi vinciamo quando ci consentiranno prima o poi di votare quindi non ho paura. Mentre il M5S ha preso i voti a destra per portali a sinistra", aggiunge.