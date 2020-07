Salvini: "Giornalista aggredito? Agli avversari rispondo con sorriso"

(Afp)

"Non bisogna mai essere acidi. Anche perché la vita è così breve e bella per prendersela con qualcuno... Repubblica è un giornale che quotidianamente mi insulta, mi minaccia, mi diffama. Io però agli avversari rispondo con un sorriso, con dolcezza e poi con il voto degli italiani, che alla fine sono molto più intelligenti di quanto un giornalista spocchioso e arrogante di sinistra li faccia". Lo ha detto Matteo Salvini ospite 'Mattino Cinque' su Canale 5, in merito all'aggressione subita da un giornalista di 'Repubblica' a Pontida.