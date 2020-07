Salvini: "Una bambina di Bibbiano sul palco? Anche 50..."

(Afp)

Delle critiche per la bambina sul palco di Pontida "chi se ne frega. Non una bambina sul palco, ma 50 bambini! Il delinquente è chi ruba i bambini a mamma e papà. Guai a chi ruba i bambini alle loro famiglie per quattrini e verranno fuori casi anche da altri posti, non solo dall'Emilia". Lo dice Matteo Salvini intervistato da 'Aria Pulita' su 7Gold tv, parlando di "migliaia di casi".

Il leader della Lega ieri, nel finale del raduno di Pontida, è stato criticato per aver accolto sul palco una bambina di Bibbiano, Greta. "Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta, che è questa splendida bimba coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma", le parole di Salvini. "Mai più bambini rubati alle famiglie. Mai più bimbi rubati alle mamma e i papà. Mai più bimbi come merce. Chiedo a voi che siete sul prato, nel nome di questi bimbi che sono il nostro futuro, di prendervi per mano", ha aggiunto rivolgendosi alla folla.