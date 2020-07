Anche leader Millennials segue Renzi: "Costruire una nuova casa"

Arianna Furi(Adnkronos)

Arianna Furi segue Renzi . Lascia il Pd la più giovane componente della direzione nazionale. Ventuno anni, leader del movimento giovanile Millennials da sempre vicino a Matteo Renzi, Furi ha scelto di seguire l’ex segretario. “Mi sono avvicinata alla politica quando avevo 14 anni – spiega - e l’ho fatto grazie a un giovane sindaco di Firenze che si stava mettendo in gioco per guidare l’Italia".

“Non sono mai stata attaccata ai simboli – continua Furi – In politica una grande capacità è anche quella di saper leggere e interpretare un mondo che cambia. In questo nuovo millennio ci sono alcune sfide che non possono più passare in secondo piano: la lotta al populismo, l’emergenza climatica, la necessità di investire sulla scuola e sulla cultura, il saper immaginare un futuro sfidante e l'essere capace di prepararsi e adattarsi per sfruttare al meglio un mondo pieno di opportunità".

“Questo nuovo percorso che si sta avviando è per me una nuova Casa, perché è questo che serve al Paese. Un luogo innovativo, affamato di futuro, in cui vincono l'impegno e la competenza. Un luogo dove non ci si perde tra mille correnti. Un luogo dove la forza sta nelle idee. Un luogo dove non si ha paura di sperimentare, di vincere, di fallire e di rialzarsi. Un luogo che è davvero la Casa degli italiani riformisti. Un luogo dove i giovani che ancora ci credono possono trovare la loro casa, possono avere spazi e mettersi in gioco", ha concluso Furi.