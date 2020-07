Bonetti: "Ho risposto sì a Renzi, la sua strada è la mia"

"Quella tracciata da Matteo Renzi è una strada di libertà e coraggio, che appartiene pienamente a me e alla mia storia personale". Lo scrive il ministro della Famiglia, Elena Bonetti, su Fb.

"Ho iniziato il mio cammino in politica come scelta di servizio, pronta a mettermi in gioco e a contribuire, per quanto mi fosse possibile, a tracciare percorsi di bene. Ho parlato tante volte della necessità per tutti noi di dare vita a una politica capace di farsi generativa nel Paese, una politica che fosse buona, bella, vera. Questo chiede responsabilità e coraggio. Per questo ho risposto di sì al progetto che Matteo offre al Paese".

"L’idea di una casa che sia capace di farsi grembo di rinnovati percorsi di umanità e civiltà, un luogo per liberare autentico protagonismo giovanile, una comunità in cui volersi bene e camminare insieme, sono elementi -prosegue Bonetti- che pongo al centro della mia scelta. Ho vissuto la diarchia in altri contesti e so la ricchezza che ne deriva: nessun ruolo e nessun servizio può esimersi dalla responsabilità individuale ma chiede capacità di relazione e costruzione comune. Per questo accolgo con grande favore la scelta di proporla nel nuovo progetto politico".

"Il mio servizio come ministra è e rimarrà nel solco di quanto giurato: nell’interesse esclusivo della nazione. Per questo con ancora maggiore impegno mi spenderò al fine di dare stabilità all’azione di governo, nel necessario gioco di squadra con tutta la maggioranza. 'Ieri è passato. Il domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo l’oggi: iniziamo' (Madre Teresa di Calcutta)".