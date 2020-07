Delrio: "La scelta di Renzi è un errore"

(Fotogramma)

"Considero un errore la scelta di Renzi. Il Pd è la nostra casa ed è il progetto più solido in campo per servire il paese. Le divisioni non hanno mai portato al rafforzamento del centrosinistra". Lo dichiara il presidente dei deputati del Pd Graziano Delrio.

Per noi è una grave perdita ma anche per lui, che di questa comunità è stato segretario e leader di governo. Il Pd è la casa dei riformismi e dei democratici, il soggetto politico sulle cui spalle, in questa fase, poggia tanto dello sforzo di cambiamento del paese e sarebbe stato necessario, all’inverso, un di più di unità e di coesione", aggiunge.