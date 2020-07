Renzi: "Bandiera rossa? Torni D'Alema, più adatto di me"

(Fotogramma)

"Bandiera rossa non è mai stato il mio canto ma non è che me ne sono andato per questo". Lo dice Matteo Renzi commentando i cori di Bandiera Rossa alla festa del nazionale del Pd a Ravenna con Nicola Zingaretti. "Tornino Speranza e D'Alema, magari D'Alema è più intonato di me, sicuramente più adatto" a cantare Bandiera Rossa.