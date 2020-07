Berlusconi: "Prego ogni sera perché governo vada a casa"

(Afp)

"L'ipotesi elezioni mi sembra che sia ora non attuale. Spero che questo governo, sostenuto dal vincolo di potere che legherà queste persone alle poltrone, non immagini di andare avanti tre anni, ma le loro dichiarazioni sono proprio queste: andremo avanti tre anni". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Strasburgo, postando il video suo twitter di una dichiarazione alle telecamere.

"Io ogni sera, quando mi rivolgo a Qualcuno lassù, e chiedo aiuto per me e buona fortuna per tutte le persone a cui voglio bene, aggiungo anche una preghiera: fai che questa gente vada a casa presto e che l'Italia da chi rappresenta l'esprit liberale, democratico, garantista dell'Occidente", ha aggiunto.