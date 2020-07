Bossi compie gli anni, l'omaggio dei militanti con foto anni ruggenti

Per il fondatore della Lega Umberto Bossi si annuncia un compleanno ricco di pensieri e omaggi, domani, quando compirà 78 anni. Non escluso un party a sorpresa, ma intanto fra i militanti leghisti, per il quali il mito del Senatur è intramontabile, circola una foto in bianco e nero, che l'Adnkronos ha visto in anteprima, che lo ritrae giovane e fiero nei primi tempi di attività politica, alla fine degli anni 80.

Non solo. Sull''immagine che circola nelle chat e nei canali social, sono impressi alcuni versi scritti dallo stesso Bossi, che, appunto, ha coltivato negli anni una passione per la poesia. In questo caso, si tratta di brani della poesia 'Terra': "Terra che hai visto cadere giù il faggio e sradicare la quercia, io canto i padri che padri non sono mai stati, io canto i figli, che figli non sono mai stati...". Secondo quanto si è appreso, il Senatur dovrebbe spegnere le candeline, domani, nella casa di Gemonio.