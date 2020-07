Delrio: "Mancano 20 voti Pd su Sozzani? No, assolutamente"

(Fotogramma)

Quello dell'Aula su Sozzani "non era un voto sul governo ma su una procedura, noi avevamo dato delle indicazioni precise e i deputati hanno votato secondo coscienza, può succedere". Così il capogruppo del Pd alla Camera. "Mancano 20 voti del Pd? No, assolutamente", conclude Delrio.

La Camera ha negato l'arresto del deputato di Fi Diego Sozzani. A favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni - che il primo agosto aveva dato il via libera agli arresti domiciliari ai danni del deputato novarese di Fi, richiesti dal gip di Milano per un'inchiesta sul finanziamento illecito dei partiti e corruzione - hanno votato 235 deputati, contro hanno votato 309 deputati.