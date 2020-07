Meloni: "Italia Viva non andrà lontano"

(Fotogramma)

"Non ci sarà un’emorragia dal centrodestra" verso il nuovo partito di Matteo Renzi, una "creatura che non andrà lontanissima". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, durante la puntata di ‘Porta a Porta’ in onda stasera. "Ci prepariamo ad una dura opposizione ma non sarà lunga", ha aggiunto.

"Sono disposta a pagare qualunque prezzo", anche una legge elettorale a doppio turno, "per l’elezione diretta del capo del governo", ha proseguito.