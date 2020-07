Il sondaggio: "Italia Viva al 5 per cento"

(Fotogramma)

Italia Viva di Matteo Renzi fa registrare un 5 per cento. Lo rileva un sondaggio di Alessandra Ghisleri per ‘Porta a Porta’. Un dato, spiega, che deriva per un 3 per cento dal Pd, per l’uno da Più Europa e un altro uno dal centrodestra dove "c’è grande fermento". Con il 7 per cento contro il 6,5, Fratelli d’Italia supera Forza Italia. Un dato frutto del calo della Lega e di uno spostamento dei potenziali elettori di Fi verso Italia Viva.