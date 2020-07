Calenda: "Italia viva sembra il nome di un allevamento ittico"

"Posso dire sembra un po’ il nome di un allevamento ittico. Però io non ci capisco nulla, mi piaceva Fronte Repubblicano che non piace a nessuno". Carlo Calenda si esprime così, in un tweet, sulla scelta di Matteo Renzi, che ha battezzato 'Italia viva' il suo nuovo soggetto politico.

A chi critica la formazione di "partitini personali", l'europarlamentare dice: "Se non ti ritrovi più nelle scelte di una classe dirigente non stai per forza dentro. Questa si è una visione novecentesca da partito chiesa. Stiamo cercando di costruire un ricambio di classe dirigente. È il contrario di un partito personale".