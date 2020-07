Giro su moto acqua, indagati 3 poliziotti. Salvini: "Prendetevela con me"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

I tre poliziotti della scorta dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati interrogati da indagati in procura a Ravenna ieri con i loro avvocati in relazione alla vicenda del giro sulla moto d'acqua della polizia di cui fu protagonista il figlio dell'ex vicepremier.

Il fatto avvenne il 30 luglio scorso a Milano Marittima, quando il figlio 16enne di Salvini venne ripreso dal videomaker Valerio Lo Muzio mentre faceva un giro a bordo di una moto d'acqua della Polizia di Stato.

"Se c'è stato un errore, prendetevela con me. Indagate me, interrogate me, processate me". Così Matteo Salvini, in diretta Facebook.