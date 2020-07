Salvini: "Chi è Conte? Conosco solo allenatore dell'Inter"

(Fotogramma)

"Conte? Chi è Conte? Ah, l'allenatore dell'Inter, io conosco solo questo Conte, non altri, e sono pure milanista...''. Con questa battuta, dal palco di Gualdo Tadino, Matteo Salvini lancia una stilettata nei confronti del premier Giuseppe Conte, suo 'ex socio' a palazzo Chigi durante il governo gialloverde.

Quindi si rivolge al Presidente Mattarella a cui chiede: "Non sarebbe meglio andare a elezioni invece di vedere queste buffonate?".

Salvini non usa poi mezzi termini per condannare il passaggio della senatrice trentina Donatella Conzatti da Forza Italia a 'Italia Viva' di Matteo Renzi. ''Ho letto di una senatrice di Forza Italia, che è stato eletta in Trentino" alle ultime politiche" con il 30% dei voti della Lega, passata da Fi a Renzi.... Questi sapete cosa sono? Sono ladri di voti e di democrazia!'', avverte il leader della Lega criticando la scelta della Conzatti senza citarla direttamente.