Vespa attacca Fnsi: "Contro di me polemiche violente"

(Fotogramma)

"Mi sono dimesso il 23 gennaio 2016 dalla Federazione Nazionale della Stampa per il carattere violento, pretestuoso e settario delle sue polemiche nei miei confronti. Il mio giudizio si rafforza alla luce dell’incredibile dichiarazione di oggi: credo sia la prima volta in assoluto che un giornalista viene criminalizzato a causa di una trasmissione per la quale viene al tempo stesso ringraziato dall’avvocato della sua presunta vittima". Lo afferma Bruno Vespa commentando le dichiarazioni del sindacato dei giornalisti sulla sua intervista a Lucia Panigalli.



"La cosa è tanto più grave - fa notare il conduttore - perché le principali agenzie di stampa avevano diffuso già ieri sera la dichiarazione dell’avvocato Giacomo Forlani, difensore della signora Lucia Panigalli. La trascrivo di nuovo nel caso fosse sfuggita alla Fnsi". Nella lettera, l’avvocato ringrazia Vespa "per la sensibilità mostrata nei confronti di un caso umano".



VESPA - Replicando poi alle dichiarazioni della stessa Panigalli - che, parlando con l'AdnKronos, ha sottolineato di come "rivista a casa" l'intervista, "mi sono sentita veramente male e offesa non solo per me ma per tutte le donne che, come ha detto Vespa, non sono state fortunate come me" - il giornalista ha detto: "Alla fine della trasmissione e prima della dichiarazione del suo avvocato, la signora Panigalli mi ha ringraziato con molta cordialità. Successivamente alla nostra collega che la ringraziava al telefono per la partecipazione, ha risposto testualmente: 'sono io che ringrazio voi'. Se a 24 ore di distanza ha ritenuto di smentire se stessa e il proprio avvocato dicendo di essere frastornata e di non aver capito quanto era accaduto in studio, è facile immaginare una strumentalizzazione ai suoi danni".