Meloni: "Faremo opposizione a questo governo di abusivi"

Foto Adnkronos

"Noi faremo opposizione a un governo di abusivi". Lo ha detto Giorgia Meloni ad Atreju 2019. "Questa festa resiste da oltre 20 anni nella storia della destra ed è un momento importante: almeno, ogni anno, a settembre, noi sappiamo chi siamo", sottolinea la leader di Fdi. "Se mi aspettavo la scissione di Renzi? da Renzi mi aspetto tutti i tradimenti possibili...". "Alla sua manifestazione manca tra i big solo Matteo Renzi", lo pungola una cronista. "Per me Renzi non è un big, lui fa giochi di palazzo che non quantificano e qualificano certo un big: qui non si fanno certo giochi di palazzo".

Un incontro tra i leader del centrodestra? "Ci dobbiamo vedere assolutamente, non abbiamo ancora fissato il giorno. Martedì a me è un giorno che va bene, la settimana prossima, diciamo...". "Dobbiamo discutere delle regionali e l'obiettivo di Fdi è vincere con proposta convincente, coesa, ampia, credibile e che possa consentirci di dare una spallata a questo governo".

"Da Antonio Tajani, che abbiamo invitato, avremo qualche notizia in più circa il posizionamento di Forza Italia, non sono io che decido chi fa parte o no della coalizione di centrodestra però chiedo regole stavolta chiare per tutti: se si sta nella coalizione si deve rimanere nella coalizione".

Forza Italia fa "opposizione responsabile? Non so cosa significhi, lo vedremo nei fatti. Certo, mi farebbe irritare qualora fosse un modo per aiutare il governo". "Il modo responsabile di fare politica - sottolinea- è votare, per esempio, il taglio dei parlamentari, cosa che abbiamo fatto dall'opposizione, mentre Fi ha votato contro così come quel Pd con cui governa Di Maio, che va dicendo che vanno tagliati".

"Questa manifestazione di Atreju racconta della crescita di Fdi, avremo due capi di governo nello stesso giorno, molti ospiti internazionali, i principali attori della politica nazionale, i direttori dei quotidiani, i rappresentanti delle principali associazioni di categorie - conclude -. Insomma, il gran lavoro di un movimento che con lavoro, passione, coerenza e serietà si è ritagliato il suo spazio di fronte agli italiani".