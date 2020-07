Conte: "Sicurezza al centro dell'agenda di governo"

(Fotogramma)

"La sicurezza dei cittadini è al centro dell’agenda politica di questo governo: a tal proposito è fondamentale prestare massima attenzione alle esigenze delle donne e degli uomini che la garantiscono ogni giorno. Per questo motivo è stata ribadita la necessità di adottare ogni utile iniziativa per il finanziamento anche degli straordinari per le Forze di polizia" si legge nella nota della presidenza del Consiglio, diramata a seguito dell'incontro a Palazzo Chigi riguardante le esigenze del personale del comparto difesa e sicurezza, anche in relazione alle misure approvate ieri dal Consiglio dei ministri.

Nella riunione "si è preso atto della necessità di concludere il percorso normativo relativo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, vista l’imminente scadenza dei termini per l’esercizio della delega sui correttivi ai decreti legislativi n. 94 e 95 del 2017". "Si tratta di un segnale importante - viene rimarcato da Palazzo Chigi - poiché, nonostante il recente insediamento del nuovo esecutivo, è stata comunque rispettata la scadenza prevista per il 30 settembre. Al riguardo il governo ha deciso di esercitare compiutamente la delega, nel rispetto dei tempi, evidenziando l’opportunità di individuare ulteriori risorse per completare definitamente la manovra nei termini di legge previsti dalla delega stessa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".