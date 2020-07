Di Maio: "In Umbria c'è emergenza, sì ad accordo con altre forze"

(Afp)

" In Umbria c’è un’emergenza. C’è stata una giunta al centro di uno scandalo di corruzione sulla sanità. Che vogliamo fare? Metterci a dire quanto sono cattivi gli altri e quanto siamo bravi noi? Secondo me è il caso di trovare un modo per cui, insieme ad altre forze, diamo la possibilità a qualcuno di esterno ai partiti di cambiare questa regione e certe logiche. Qualcuno mi chiede 'ma nelle altre regioni?'. E io rispondo 'una cosa alla volta'. Ogni regione è una storia a sè. Iniziamo dall’Umbria. Poi valuteremo, insieme, il resto. Ci saranno 8 regioni che vanno al voto da qui a maggio. Attrezziamoci per liberarle dalla solita cappa di politicanti. Solo così potremo rendere un servizio". Lo scrive Luigi Di Maio sul Blog delle stelle in cui annuncia che la sindaca di Assisi Stefania Proietti è la candidata presidente del M5s in Umbria