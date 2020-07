Meloni 'a tutto selfie' ad Atreju: "Ah bella, fatte fotografà..."

"Giorgia, vie' qua, facciamoci un selfie!". "A bella, fatte fotografa'..!". Accolta come una diva sul red carpet ad Atreju, Giorgia Meloni alla fine dell'incontro con Matteo Salvini è stata protagonista di un siparietto verace di grande calore e accoglienza da parte del pubblico presente. Vestita di rosso, la leader di Fratelli d'Italia è scesa dal palco ed è stata letteralmente 'presa d'assalto' dalla folla che ha voluto farsi a tutti i costi una foto con lei. La Meloni non si è sottratta e, pur avendo una tabella di marcia serratissima, ha afferrato i telefonini uno dopo l'altro scattando lei stessa i selfie, prima di correre via scortata dal cordone di volontari.