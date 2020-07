Nugnes: "Che bello se Rackete fosse stata capo politico M5S"

(Fotogramma)

"Che bello se Carola Rackete fosse stata il capo politico del M5S! Mi sarei aspettata, perché eravamo così, che avremmo portato le sue stesse precise parole con la sua stessa forza rivoluzionaria. Partiti così e finiti con Luigi Di Maio? Se solo riuscissimo a tenere nella mente e nel cuore tutto il percorso, tutti i momenti passati, momento per momento, tutti insieme, sarebbe pazzesco per noi, guardare da lì a qui tutto in un solo sguardo!". E' quanto scrive su Facebook la senatrice del Gruppo Misto Paola Nugnes, ex 5 Stelle.