Calenda contro "il 'Tetris' di politici decotti"

(Fotogramma/Ipa)

A ogni domanda una risposta. Carlo Calenda interagisce prontamente su Twitter con gli utenti che lo sollecitano di continuo e tra i tanti c'è chi gli chiede quali siano i suoi obiettivi e per cosa lotta. "Combatto per portare al governo una classe dirigente che sappia come si gestisce un ministero - risponde - per uno stato concentrato su sicurezza/scuola/sanità, per un fisco giusto e progressivo, per una mobilitazione dell’Italia seria contro I trasformismi e il 'Tetris' di politici decotti".