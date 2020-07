Conte, fischi sui migranti ad Atreju: "Hanno tutte le soluzioni…"

"Quando parlo con Orban glielo dico sempre: parli facile tu, che hai un confine terrestre: se fossi qui al mio posto, cosa potresti fare?”. Così Giuseppe Conte stamane ad Atreju sul tema dei migranti. Il premier dell'esecutivo giallorosso è stato interrotto dal pubblico con alcuni fischi e contestazioni. "Hanno tutte le soluzioni" ha ironizzato Conte, che ha poi assunto un 'impegno' incalzato da Bruno Vespa. "Se dovesse tardare l’impegno dell’Europa, l’Italia potrebbe imporsi, dicendo: questo non passa, quest’altro non passa, finché non ci mettiamo d’accordo?", ha chiesto il conduttore. "Lo può fare", ha confermato il premier.