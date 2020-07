Perché monitorare con attenzione le elezioni in Umbria

E' ancora Rousseau a dire l’ultima parola su una alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, pronti questa volta a livello locale a convergere su un candidato civico comune alle elezioni regionali in Umbria di domenica 27 ottobre.

Dalla votazione online di venerdì 20 settembre è arrivato il disco verde da parte degli attivisti certificati umbri al “Patto civico per l’Umbria”, rendendo più facile la strada che porta a un allargamento della coalizione di centrosinistra al Movimento 5 Stelle.

Queste elezioni regionali potrebbero di conseguenza arricchirsi di ulteriori significati, dato anche il ritorno, almeno in parte, di un bipolarismo centrodestra-centrosinistra con soli due candidati in corsa.

Un’alleanza questa tra i dem e i 5 Stelle che potrebbe essere riproposta anche nelle altre imminenti regionali, con le urne che a fine gennaio si dovrebbero aprire pure in Emilia Romagna e in Calabria.

L’esito delle regionali in Umbria potrebbe incidere non poco anche sul cammino del neonato governo Conte bis. Il centrodestra, che viene dato come il grande favorito, in caso di successo potrebbe tornare a chiedere a gran voce le elezioni anticipate cavalcando il leitmotiv della volontà popolare che sarebbe stata disattesa con la nascita dell’esecutivo giallorosso.

Al contrario, la vittoria di un fronte composto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e liste civiche di centrosinistra, che se la giocherebbe alla pari con il centrodestra, andrebbe a disinnescare la martellante campagna della Lega sul ritorno alle urne legittimando al tempo stesso la natura del Conte bis.

Le elezioni regionali in Umbria potrebbero quindi aprire una nuova fase politica nel nostro Paese. Se nel 2013 fu proprio l’irruzione del Movimento 5 Stelle a porre fine al bipolarismo che aveva caratterizzato fino a quel momento la nostra Seconda Repubblica, adesso una convergenza tra PD e M5S potrebbe riproporre uno schema a due blocchi, con Matteo Renzi e la sua Italia Viva nelle vesti di terzo incomodo nella speranza di occupare quello spazio moderato attualmente senza padroni.