Zingaretti: "Ho saputo della scissione di Renzi via Whatsapp"

La scissione di Renzi? "Ho ricevuto un Whatsapp quando la decisione era già presa". Lo rivela il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di SkyTg24. Alla domanda se sia stato avvertito da Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto, membri dell'esecutivo 'giallorosso', del loro imminente addio al Pd, Zingaretti risponde: "No, nessuno mi ha avvisato".

Dell'intervista di Romano Prodi "mi ha colpito particolarmente una cosa: diffido dei partiti personali, non hanno mai funzionato. Il tema non è un leader, sono le persone. Non si può legare il destino di un movimento a quello di una persona".