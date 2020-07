Conte alle Nazioni Unite

(Fotogramma)

Trasferta americana per il premier Giuseppe Conte. Lunedì 23 settembre e martedì 24 settembre, il presidente del Consiglio sarà infatti a New York per partecipare alla 74° Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il premier, nel corso della due giorni, avrà inoltre una serie di incontri bilaterali. Di seguito il programma (orario locale):



- Lunedì 23 settembre

Ore 10, partecipazione alla cerimonia di apertura del "Climate Action Summit", organizzato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres.

Ore 17:30, intervento al "Climate Action Summit"



- Martedì 24 settembre

Ore 9, partecipazione all'apertura del Dibattito Generale della 74° Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ore 13:15, partecipazione al pranzo offerto ai Capi di Stato e di Governo dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres.

Ore 15, partecipazione alla cerimonia di apertura del "High Level Political Forum on Substainable Development - SDG Summit".

Ore 19, intervento in Assemblea Generale delle Nazioni Unite.