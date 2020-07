Feltri contro i vegani: "Più scemi di loro neppure i marziani"

(Fotogramma)

"Mi scuso. Un bambino in una famiglia di vegani ha rischiato di morire denutrito. Salvato per miracolo. Più scemi dei vegani neppure i marziani". Così su Twitter Vittori Feltri commenta la notizia del ricovero, all'ospedale San Francesco di Nuoro, di un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, per un grave stato di denutrizione.