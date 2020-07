Donne protagoniste della Cybersecurity, la 'zarina' Ue a incontro promosso da Carfagna

Mara Carfagna

C’era anche la 'zarina' della cybersecurity dell’Unione europea, Despina Spanou, all'incontro sul tema della “Cyber Parità” promosso dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna e da Women4Cyber, che si è tenuto a Montecitorio. Un mondo, quello della Cybersecurity, considerato prettamente maschile che però vede anche le donne impegnate e in posizioni di 'vertice'.

Proprio per far cogliere alle ragazze le opportunità che questo settore offre, Mara Carfagna ha presentato una proposta di legge che prevede l’istituzione di un fondo per destinare borse di studio alle studentesse meritevoli che scelgono di iscriversi alle discipline scientifico-tecnologiche