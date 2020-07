Il leghista: "Bianconi per l'Umbria? Foglia di fico per coprire sistema Pd"

(Fotogramma)

"Ho visto le liste, dietro il nome di Bianconi ci sono gli stessi candidati del Pd di sempre, mi spiace per lui, ma si presta a fare da foglia di fico per il sistema". Così all'AdnKronos il deputato della Lega Stefano Candiani, già commissario del Carroccio in Umbria.

"E' tutto molto curioso, è stata fatta una fusione a freddo, Bianconi lo conosco, è uno che a maggio, durante il voto delle europee, era ancora per Forza Italia, a giudicare dai suoi post e ora a settembre diventa, per magia, candidato M5S-Pd", aggiunge Candiani: "Una cosa curiosa davvero, sulla testa dell'Umbria".