Renzi: "Oggi l'unica bandiera rossa è della Ferrari"

"Se vogliono fare il partito di Bandiera Rossa avranno il mio rispetto ma non il mio aiuto. Ma Bandiera Rossa non sarà mai la mia canzone". Lo ha detto Matteo Renzi a "Non è l'Arena", sottolineando che "Bella Ciao è una canzone bellissima che sta nel patrimonio di tutti gli italiani, mentre Bandiera rossa non è il canto del Pd. Per me l'unica bandiera rossa oggi è quella della Ferrari. Massimo rispetto per chi la canta, ma io guardo al futuro".