(Afp)

"Di Maio scappa a New York, all'assemblea dell'Onu, perché evidentemente si vergogna". Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, torna ad attaccare l'accordo M5S-Pd alle regionali in Umbria. "Lì si vota - ricorda Salvini - dopo che uomini del Pd sono stati arrestati per denunce fatte da uomini dei 5Stelle".