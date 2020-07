"Sei grande", il popolo di Salvini promuove 'Matteo il tronista'

"Sei stato anche troppo bravo con la Argento e la Parietti". I fan di Matteo Salvini promuovono a pieni voti il leader leghista dopo l’apparizione nel ‘salotto’ di Barbara D’Urso per un confronto con alcuni vip. Nella serata di Canale 5, l’ex ministro dell’Interno ("sono sempre felice di venire dalla signora D’Urso") si cala nelle vesti di protagonista di una sorta di reality e si cimenta nel confronto con una serie di ospiti, a cominciare da Alba Parietti e dalla ‘nemica’ Asia Argento.

Lo spettacolo, a giudicare dai commenti sulla pagina Facebook di Salvini, piace al popolo del ‘Capitano’. “la Parietti e la Argento hanno esibito il loro odio e la loro "intelligenza". Per Matteo é stata una passeggiata. Grande come sempre!”, scrive un’utente. “Se non ci fossi stato tu non avrei mai guardato questo programma...orribile... Tu favoloso come sempre..”, aggiunge un’altra persona tra migliaia di commenti ai vari post pubblicati sulla pagina dell’ex vicepremier, definito “garbatissimo” e “gran signore” da sostenitrici e sostenitori.

"Grande Salvini come al solito asfalti tutti con eleganza, educazione e con fatti concreti! Sempre con te mio capitano!", scrive un fan in visibilio. Tra critiche alle vip che contrastano Salvini, trovano spazio rari commenti che contestano la decisione del leader della Lega di partecipare ad uno show del genere: "In questo caso Matteo scusa ma dalla D’Urso non ci dovevi andare.. È una trasmissione spazzatura. Basta vedere chi invita.. No. Io dopo un po' ho girato non per te che adoro ma non potevo sentire la Argento...", scrive una signora. "Tenga duro. Il livello delle persone presenti e il livello della trasmissione sono di bassissimo livello. Ascoltano solo la loro voce, urlano come galline e fanno le vittime. Non si abbassi più a questi livelli, la prego, continui a portare avanti le sue idee per riportare un'Italia dignitosa e abbandoni i salotti della tv italiana", scrive un’altra.