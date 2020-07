Sondaggio boccia governo, opinione negativa per 60% italiani

(Fotogramma)

Il 60% degli elettori italiani ha un’opinione negativa del governo Conte-bis, contro il 40% che ne ha un’opinione favorevole. Il dato si ribalta se si analizzano i partiti di appartenenza dei singoli elettori: il Governo gode dell’approvazione dell'83% degli elettori M5S e dall'84% degli elettori PD, mentre nell'opposizione i giudizi positivi sono rispettivamente al 10% (Lega) e al 16% (centrodestra nel suo complesso). Sono alcuni dei risultati emersi dal sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi all’interno di Start, il nuovo approfondimento politico della testata.

La rilevazione ha misurato anche l’eventuale gradimento di una possibile nuova coalizione elettorale con PD e Movimento 5 Stelle come alleati assieme ad altre forze di Centrosinistra, contrapposto a una coalizione di Centrodestra: la coalizione di centrodestra (Lega-FI-FDI) registra un lieve vantaggio al 47,2%, contro il 46,2% di una coalizione formata da PD-M5S-altre liste di centrosinistra. Il 6,7% si orienterebbe verso un altro partito.

Le percentuali mutano sensibilmente se si considera il partito di appartenenza: sosterrebbero un’alleanza “giallo-rossa” il 94,8% degli elettori del Pd e il 91,7% degli elettori M5S. Sosterrebbero una coalizione di centrodestra il 94,7% degli elettori della Lega e l’87,9% degli elettori delle altre forze di centrodestra (FI/Fdi e Cambiamo – Giovanni Toti). Il bacino potenziale di elettori di Italia Viva, il nuovo movimento di Matteo Renzi, sarebbe pari al 13%. Alla domanda se voterebbe per la nuova formazione politica, risponde sicuramente sì il 2% degli intervistati, mentre l'11% che probabilmente potrebbe votarlo.

La ricerca ha sondato anche la fiducia degli italiani verso i principali esponenti della politica italiana: il 64% esprime fiducia nel Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 50% si esprime positivamente sul Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il 31% esprime fiducia in Matteo Salvini, il 24% in Nicola Zingaretti, il 21% in Luigi Di Maio. Il 14% in Matteo Renzi.

Il sondaggio ha rilevato infine anche le intenzioni di voto se domani ci fossero le Elezioni Politiche: la Lega è il primo partito in Italia, con il 31,3% seguito dal Pd con il 22,2%. Il M5S si attesta nelle intenzioni di voto al 18%, poi Fratelli D’Italia al 7,8%, Forza Italia al 6,9%. Seguono Italia Viva con il 3,6%, la lista La Sinistra al 3,1%, +Europa al 2,7% e la lista “Cambiamo di Giovanni Toti allo 0,8%. Il 4,6% degli intervistati si orienterebbe invece verso altri partiti.