Umbria, Fora: "In tanti arrabbiati, sconcerto per scelte incomprensibili"

"Sembra che la questione del candidato in Umbria volga al termine. Da parte mia ricevo da ore telefonate e messaggi di persone arrabbiate per come questa storia si è sviluppata e anche più di qualcuno che non è contento di come sia andata a finire. Comprendo lo sconcerto: ci sono molti elementi abbastanza incomprensibili in ciò che è accaduto nelle ultime settimane e in particolare negli ultimi giorni". Lo scrive su Facebook Andrea Fora, candidato 'civico' lanciato dal Pd ma poi caduto sull'accordo tra i dem e il M5S.