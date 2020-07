Cappato: "Da oggi tutti più liberi"

(Fotogramma)

"La Consulta ha deciso: chi è nelle condizioni di Fabo ha diritto a essere aiutato. Da oggi siamo tutti più liberi, anche chi non è d'accordo. È una vittoria della disobbedienza civile, mentre i partiti giravano la testa dall'altra parte. Vi aspetto al Congresso". Lo afferma in un tweet Marco Cappato commentando la sentenza della Consulta.