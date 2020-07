Feltri al vetriolo contro Fini e Greta

(Fotogramma)

Vittorio Feltri contro Massimo Fini e Greta Thunberg. "Massimo Fini, grande giornalista precocemente diventato piccolo come un moscerino e soprattutto miserabile, dice che sono un azzeccagarbugli. Bene. Lui poveraccio non azzecca più neanche i garbugli con i quali si strangola rendendosi patetico", scrive su Twitter, prima di dedicare un caustico cinguettio alla giovane attivista svedese: "Non vedo l'ora che Greta si sgretoli".