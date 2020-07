Quando Trump chiese l'impeachment per Obama

(Fotogramma)

Era il giugno del 2014 quando Donald Trump attaccò su Twitter l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama chiedendone l'impeachment per via della sua " grave incompetenza". Allora non se ne fece niente e stavolta tocca a lui.



Alla Casa Bianca ora c'è proprio Trump e l'avvio dell'indagine per la messa in stato d'accusa è stata annunciata nei suoi confronti dalla Speaker della Camera Nancy Pelosi, per "violazione delle responsabilità costituzionali".



E in queste ore, sui social, molte persone sono tornate a commentare quel vecchio 'cinquettio' di Trump, sottolineando con sarcasmo una certa 'ironia della sorte'.