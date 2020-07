Bersani: "C'è un popolo buono anche nella Lega"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Il popolo della Lega non lo sento lontanissimo, perché c'è un popolo buono anche lì e vorrei parlare ancora a quel popolo". Sono le parole di Pierluigi Bersani a Che tempo che fa. "Non è vero che la destra è maggioranza. Abbiamo visto che tempo ha fatto, dobbiamo darci una mossa per riorganizzarsi e allargarsi", aggiunge.