Conte: "Non c'è tassa sulle merendine"

Giuseppe Conte (FOTOGRAMMA)

"Nel documento che approviamo non abbiamo considerato di tassare le merendine". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in diretta su 'Skuola.net'. "Detto questo c'è un problema di corretta alimentazione che anche il governo si pone: mi piacerebbe introdurre meccanismi incentivanti verso il consumo di frutta fresca, latte, dei prodotti della dieta mediterranea per contrastare le abitudini alimentari basate sul junk food". Inoltre, "oggi scriveremo il numerino che indica il rapporto deficit/pil... non posso anticipare nulla ma sarà un po' alto, sopra il due".

In mattinata, dialogando con i cronisti fuori Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha voluto chiarire in merito all'Iva la presenza di "un equivoco", perché "il mio obiettivo è quello addirittura di consentire di abbassare l'Iva".



"Sterilizziamo l'incremento dell'Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c'è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi".

