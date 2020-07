Renzi: "Italia Viva arriverà a 50 parlamentari e 100 sindaci"

(Fotogramma)

"Italia Viva si ingrandirà ancora di più, arriveremo a 50 parlamentari, presto un centinaio di sindaci". È un passaggio dell'intervista di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a 'Il Foglio'. "Manovra? Quello che potremo fare per evitare l'aumento delle tasse lo faremo", aggiunge. Capitolo giustizia: "Sul sorteggio al CSM sono più d'accordo con il ministro Bonafede che con Andrea Orlando".

"Con Andrea ricordo una bella discussione a Palazzo Chigi in cui io proponevo il sorteggio, ispirato da Gratteri, e lui che mi spiegava la sua contrarietà e l'impossibilità tecnica di farlo - afferma il leader di Italia Viva - Se si arriva al sorteggio per il Csm personalmente ci sto. Anche perché l'ipocrisia di chi finge che solo qualche corrente facesse le cene per accordarsi sugli incarichi direttivi è ipocrisia pura''.