Fassina ferito a manifestazione, "Viminale spieghi"

STEFANO FASSINA (FOTOGRAMMA)

"Gravissimo quanto accaduto a Roma Metropolitane. Ancor più grave e inspiegabile l'atteggiamento delle forze dell'ordine contro pacifici manifestanti, tra cui un parlamentare della Repubblica Stefano Fassina, costretto a ricorrere a cure mediche. Presenteremo una interrogazione". E' quanto afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio, Federico Fornaro.



Intanto, secondo quanto apprende l'AdnKronos da fonti parlamentari, Fassina è stato dimesso dall'ospedale San Giovanni: gli sarebbe stato diagnosticato un trauma toracico, mentre non avrebbe riportato fratture o incrinature.

"Qualcuno nelle prossime ore dal Viminale dovrà spiegare a tutti noi, al Parlamento e all’opinione pubblica perché nel 2019 lavoratori che difendono il proprio posto di lavoro siano stati picchiati dalle Forze dell’Ordine" afferma poi Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu. Un fatto che "si vede chiaramente dai video e dalle foto degli organi di informazione. A Stefano Fassina, al segretario della Cgil di Roma e a quello della Uil di Roma e del Lazio la nostra solidarietà e un abbraccio".

ZINGARETTI - Quanto è avvenuto "è molto grave. Si faccia immediata chiarezza, siamo vicini a lavoratori, sindacalisti, consiglieri e deputati" scrive in una nota anche il segretario Pd, Nicola Zingaretti.



RAGGI - "Solidarietà a Stefano Fassina e ai sindacalisti Natale Di Cola e Alberto Civica" scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Noi abbiamo sempre scelto la strada del dialogo e del confronto".



LA RICOSTRUZIONE - Secondo quanto ricostruito, il capogruppo di Sinistra Italiana in Campidoglio è rimasto ferito a seguito di uno scontro avvenuto davanti alla sede di Roma Metropolitane, dove un collaboratore dell'assessore capitolino alle Partecipate, Gianni Lemmetti, tentava di entrare nel palazzo che ospita la società. L'ingresso del Palazzo era presidiato da una cinquantina di lavoratori a rischio licenziamento. La polizia ha tentato di aprire un varco per il passaggio al collaboratore di Lemmetti. Alcuni manifestanti, sindacalisti e consiglieri comunali del Pd e di Sinistra italiana sono stati travolti e schiacciati.

LA POLIZIA - I video che circolano in rete in queste ore evidenziano chiaramente che l'intervento dei reparti di Polizia in servizio presso la manifestazione davanti alla sede di Roma metropolitane si è svolto senza l'utilizzo di equipaggiamento antisommossa come caschi, scudi o manganelli. E' quanto sottolineano fonti di Polizia all'AdnKronos, precisando quindi che "non c'è stata alcuna carica per disperdere i manifestanti".

LAMORGESE - Intanto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha dato indicazione al capo della Polizia Franco Gabrielli di accertare quanto accaduto davanti alla sede di Roma Metropolitane "al fine di verificare se l'intervento delle forze di polizia presenti sia stato svolto in maniera corretta e - comunica il Viminale - senza violazioni di legge".