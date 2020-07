Rifiuti a Roma, Zingaretti: "A ore accordo con le Marche"

(Afp)

"Più tardi, nella Giunta regionale del Lazio, approveremo l'ennesimo accordo, in questo caso con la regione Marche, per aiutare Roma". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite all'"Aria che Tira" su La7. "Nel Lazio abbiamo chiuso il termovalorizzatore - ha aggiunto - perché era vecchissimo e perché l'Europa ha imposto che entro il 2030 vadano smobilitati. Ma il problema si può affrontare anche in un altro modo: innanzitutto l'immondizia va raccolta".

Zingaretti ha detto che attaccare Virginia Raggi e l'amministrazione cinquestelle di Roma non serve a risolvere i problemi: "Io come presidente della regione Lazio ho il dovere di collaborare con l'amministrazione capitolina, anche quando non sono d'accordo". Da segretario del Pd, invece, queste critiche se le può concedere? "Certo - ha replicato Zingaretti ridacchiando - anche perché la Raggi mi critica tutti i giorni. Quindi facciamo la par condicio".