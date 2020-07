Brunetta: "Manovra contiene errori da matita blu"

(Fotogramma)

"La Nadef contiene errori da matita blu che dimostrano in pieno l'endemico orientamento "tassa e spendi" della sinistra, attenta solo a finanziare la spesa corrente e che mai pensa ad investire per le generazioni future". Lo scrive su Twitter il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta.

"Di tutte le proposte fantasiose scritte nella Nadef - aggiunge Brunetta - quella sullo spread è sicuramente una delle più stravaganti: "utilizzare i risparmi sullo spread, una mancata uscita corrente, come un'entrata". Per il deputato azzurro, "la Nadef non ha un'anima, contiene misure poco impattanti sulla vita delle famiglie e costose per le casse dello Stato, contiene errori macroeconomici, finanziari e contabili, vanta infine venature ideologiche, come quella sull'evasione".

Quanto alla lotta all'evasione, "a nulla serve effettuare una caccia agli evasori per recuperare gettito se poi questo gettito (molto presunto e irrealistico), stimato in 7 mld, viene utilizzato per aumentare la spesa pubblica e non per diminuire le tasse, come un sano principio di responsabilità richiederebbe" chiosa Brunetta.

E ancora: "Il gettito proveniente dalla lotta all'evasione è incerto, aleatorio e poco credibile - twitta il deputato -. Semmai la Commissione Ue dovesse accettare queste coperture alla manovra, richiederebbe al Governo di inserire una nuova clausola di salvaguardia sul deficit, da far scattare il prossimo anno".

"Il Governo aumenta il #deficit del 2% in tre anni per produrre un aumento del Pil soltanto del +0,4%. In pratica investe più di 30 miliardi di euro per crearne poco più di 5 - sottolinea ancora -. Nessun investitore ragionevole farebbe mai un investimento del genere.