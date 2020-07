Il sondaggio: Lega resiste, Salvini ancora il più amato

(Fotogramma)

Salvini mantiene saldamente il primo posto fra i leader e la Lega resta il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Questo quanto emerge nel nuovo sondaggio di Agorà Rai, che tira le somme di settimana in settimana. 32,7% gli elettori che alle urne sceglierebbero Lega, lo 0,1% in più rispetto a giovedì scorso. In lieve calo invece Partito democratico e M5S, rispettivamente al 19,2 e al 18,7, che nell'ultima settimana perdono lo 0,6 e lo 0,3%. Guadagna Fratelli d'Italia, al 7,8% conuno 0,2% in più. Stabile Italia Viva che mantiene il 4,5% delle intenzioni di voto nel campione, mentre cala Forza Italia, al 7% rispetto al 7,4 del 3 ottobre scorso.

Matteo Salvini è ancora il leader che ispira più fiducia negli elettori, stabile al 40% delle preferenze. Segue il premier Giuseppe Conte, in calo di un punto percentuale con il 36%. Terza Giorgia Meloni, costante al 39%. Seguono Di Maio (25%), Zingaretti (23%), Berlusconi (13%), pari merito per Renzi e Calenda (15%), 12% Toti.