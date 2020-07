"Ma quale gaffe sul premier", arriva la replica di Giletti

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Ma quale gaffe sull'elezione del premier! Sono laureato in giurisprudenza con 110 e lode. Conosco molto bene la Costituzione". Massimo Giletti risponde così all'Adnkronos alle polemiche social sull'affermazione fatta ieri durante la diretta di 'Non è l'Arena', circa il fatto che in Italia "sono anni che noi non eleggiamo" un presidente del Consiglio.

"Ma è chiaro - aggiunge Giletti - che mi riferivo ad un fatto: da molti anni succede che diventi premier qualcuno che non è stato chiaramente presentato come candidato premier durante la campagna elettorale. L'ultimo presidente del Consiglio indicato come candidato premier di una coalizione già durante la campagna elettorale è stato Silvio Berlusconi, quindi dal 2008 al 2011. Poi non è più successo, né con Mario Monti, né con Enrico Letta, né con Matteo Renzi, né con Paolo Gentiloni, né con Giuseppe Conte. E secondo me non è un bene. È una cosa triste", sottolinea Giletti.

"Ma il mio - prosegue il conduttore di 'Non è l'Arena' - non è un inno all'elezione diretta del premier. È una constatazione amara sul fatto che da molti anni noi votiamo dei partiti rimanendo però 'al buio' su chi sarà il premier e poi i palazzi decidono a posteriori. Lo so che costituzionalmente nulla osta. Ma a me, e credo anche a tanti altri elettori, questa cosa non piace. Se poi quelli che commentano vogliono aggrapparsi con le unghie ai vetri pur di polemizzare, lo facciano pure. Ma il senso delle mie parole era molto chiaro", conclude Giletti.